О том, что вследствие усвоения отдельными подразделениями оккупантов уроков, полученных в период проведения ранних наступательных операций в Украине, некоторые силы путинских войск смогли адаптироваться, и провести захват Авдеевки на Донетчине, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW указали на исследование, проведенное украинским военным обозревателем Константином Машовцем, опубликовавшим ретроспективу этапов с попытками россиян оккупировать Авдеевку. В частности, российско-оккупационные войска смогли осуществить тактическую перегруппировку, и сместили фокус своих наступательных действий с северной зоны Авдеевского коксохимического завода (северо-запад города), на районы к северо-востоку от данного населенного пункта.

Кроме того, «освободители» выбрали удачный для себя момент, не дожидаясь, пока Силы Обороны полностью осознают, что «тактический фокус» ВС РФ несколько сместился, вопреки широкой видимости по всей линии фронта на Авдеевском направлении.

Институт изучения войны подчеркивает — подобная ситуация вовсе не свидетельствует касательно расширения потенциала войск государства-террориста, а скорее указывает на их приспособление к действиям лишь на отдельных участках фронта.

Например, непрекращающиеся тактические провалы армии Путина по всей Украине показывают — российский генералитет не только не усвоил, но и не применил всех возможностей, вынесенных из уроков всех группировок оккупантов, воюющих с Украиной.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, как Москва намерена использовать призывы Пекина к мирным переговорам Украины и РФ.