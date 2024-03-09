О том, какие запреты, ранее обещанные «уклонистам», все же будут вычеркнуты из «мобилизационного» проекта закона, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко, прозвучавшее на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Ивченко, «уклонистам» разрешат без ограничений использовать свой автотранспорт, при этом, блокирование счетов/карт особам, скрывающихся от мобилизации, вынесут за рамки документа, поскольку правительство может ввести данное ограничение самостоятельно, «нормативно-правовыми актами Национального банка Украины».

Член оборонного комитета резюмировал:

Все другие ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой, и сейчас будут рассматриваться…

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают ввести вместо блокировки активов «уклонистов».