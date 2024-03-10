О том, что ночью воскресенья, российско-оккупационная армия ударила 4-ю модифицированными зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой областям, а также выпустила 39-ть ударных беспилотников «Герань-2/Шахед» от мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, размещенную в официальном Telegram-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря результативной боевой работе сил и средств мобильно-огневых групп Сил Обороны Украины, поддерживаемых истребительной авиацией, зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и средствами радиоэлектронной борьбы, удалось «приземлить» 35-ть российско-иранских дронов-камикадзе, пытающихся «просочиться» в:

Кировоградскую область;

Николаевскую область;

Днепропетровскую область;

Черкасскую область;

Одесскую область;

Херсонскую область;

Хмельницкую область;

Винницкую область;

Киевскую область;

Житомирскую область.

Ранее мы писали, сколько «Шахедов» было сбито вчера, 9-го марта.