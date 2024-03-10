О том, что ночью воскресенья, российско-оккупационная армия ударила 4-ю модифицированными зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой областям, а также выпустила 39-ть ударных беспилотников «Герань-2/Шахед» от мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, размещенную в официальном Telegram-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.
Как стало известно, благодаря результативной боевой работе сил и средств мобильно-огневых групп Сил Обороны Украины, поддерживаемых истребительной авиацией, зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и средствами радиоэлектронной борьбы, удалось «приземлить» 35-ть российско-иранских дронов-камикадзе, пытающихся «просочиться» в:
- Кировоградскую область;
- Николаевскую область;
- Днепропетровскую область;
- Черкасскую область;
- Одесскую область;
- Херсонскую область;
- Хмельницкую область;
- Винницкую область;
- Киевскую область;
- Житомирскую область.
Ранее мы писали, сколько «Шахедов» было сбито вчера, 9-го марта.
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