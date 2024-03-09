О том, что ночью этой субботы, «вторая армия мира» в очередной раз атаковала территорию нашей страны, выпустив по ней 15-ть ударных беспилотников подтипа «Гераня-2/Шахед» из районов у мыса Чауда на временно захваченном Крымском полуострове от Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, обнародованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, отразить вышеописанное воздушное нападение страны-агрессора удалось благодаря привлечению зенитно-ракетных подразделений Воздушных Сил, а также мобильно-огневых групп Сил Обороны Украины. В частности, по итогам эффективной боевой работы сил и средств противовоздушной обороны, приземлено 12-ть «Гераней-2/Шахедов» в границах Днепропетровщины, Донетчины и Полтавщины.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Зеленский рассказывал подробности ракетного удара по Одессе во время его визита.