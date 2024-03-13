О том, какое ограничение в управлении автотранспортным средством для «уклонистов» было оставлено народными избранниками, а также как оно станет действовать, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную членом профильного комитета ВРУ Александром Федиенко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Федиенко, оставлен запрет на право управления авто, после вступления в силу которого, полицейский, остановивший транспортное средство и проверивший водительское удостоверение, обязательно сверится с соответствующим реестром [«Оберігом»], чтобы определить — не уклоняется ли особа от мобилизации. Потом правоохранитель, в соответствии с «Кодексом об административных правонарушениях Украины», в который, вероятно, внесут надлежащие изменения, должен исполнить свои полномочия (выписывание штрафа либо задержание нарушителя).

Кроме того, член оборонного комитета добавил — возможность введения запретов на использования банковских карточек «уклонистами» не одобрено, поскольку это бы «привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные».

Ранее мы писали, что налоговый комитет Рады готовит введение блокировки карт граждан за «частые переводы» средств.