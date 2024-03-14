О том, что даже сейчас путинская армия не прекращает осуществление штурмов на нескольких участках линии соприкосновения, однако вскоре ситуация ВСУ существенно усложнится, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Исходя из данных военной разведки Британии, оккупанты сосредоточили ведение операций западнее Авдеевки и Марьинки на Донетчине: на эти отрезки фронтовой полосы приходится не менее 60 процентов сообщений о российских обстрелах (на протяжении последних 4-х недель).

Впрочем, согласно статистике Минобороны Великобритании, усредненная численность еженедельных уведомлений касательно наземных атак россиян, сократилась на 13 процентов с конца февраля текущего года, когда среднее количество штурмов за 7 дней достигало 600.

В частности, после того, как армия Путина оккупировала Авдеевку и несколько населенных пунктов к западу от этого города, ее продвижение несколько замедлилось.

Ранее мы писали о том, что британская разведка оценивала влияние усиленной оборонительной линии Украины на ход войны и скорость наступления РФ.