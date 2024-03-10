О том, что соответствующие структуры Украины ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких фронтовых направлениях, в частности, расставив противотанковые «зубы дракона», а также выкопав рвы, пехотные окопы, и установив минные поля у укрепленных рубежей, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, весьма вероятно, что вышеописанное расширение оборонительных линий минимизирует способность российско-оккупационных войск в продвижении дальше или использовании значительных тактических преимуществ в рамках текущих наступательных операций армии Путина.

Кроме того, формирование таких усиленных оборонительных позиций свидетельствует о переходе на изнурительный характер войны, одновременно означая, — «любая попытка прорыва [оккупантов] будет с высокой вероятностью сопровождаться большими потерями»

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрывала ряд предвыборных проблем для Кремля, вызванных результативными ударами БПЛА Украины.