О том, что армия Путина в состоянии использовать вышеописанное продолжительное непредоставление боеприпасов и прочего военного оборудования Вашингтоном Киеву в свою пользу, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Аналитики ISW полагают — российско-оккупационные войска смогут осуществить прорыв на линии фронта в сценарии, предусматривающем задержку в поставке оружия украинской армии, а также последующем сокращении подобного снабжения.

В частности, сохранение оккупантами инициативы по всему театру боевых действий, усиливает риски данного вариант развития событий, тем самым позволяя российскому генералитету фактически на свое усмотрение увеличивать или уменьшать масштабы наступательных операций в любой точке передовой.

В «Институте изучения войны» добавили: источники в командовании ВСУ заявляли — почти во всех украинских частях и соединениях фиксируется общая нехватка боеприпасов, и некоторые подразделения защитников могут удерживать свои текущие оборонные позиции исключительно благодаря тому, что армия Путина «не атакует в полную силу».

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, какой тактический прием позволил армии Путина захватить Авдеевку.