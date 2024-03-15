О том, что вследствие масштабной атаки на Одессу в среду, 15-го марта, пострадали несколько десятков мирных жителей, среди которых есть как погибшие, так и раненые, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, размещенную в Telegram-канале главы местной ОВА Олега Кипера.

Исходя из слов Кипера, из-за российского ракетного обстрела погибли 14 гражданских лиц — среди них есть местные жители, фельдшер и специалист-спасатель. Также, в соответствии с уточненной информацией, у еще 46 человек, включая 7 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины — ранения различной степени тяжести.

Глава Одесской ОВА подчеркнул — пострадавшим продолжает оказываться вся требуемая медпомощь, пока соответствующие структуры устраняют последствия вражеского удара, а группа правоохранителей проводит фиксацию очередного преступления государства-террориста.

Кипер резюмировал:

Завтра в Одессе и области будет объявлен траур.

Ранее мы писали о том, что в Сумской ОВА рассказывали о ситуации с обстрелами региона.