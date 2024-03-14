В эфире национального телемарафона начальник Сумской ОВА рассказал о ситуации с обстрелами региона. По словам чиновника, за два дня в области прогремело 800 взрывов, информирует «НБН».

Артюх объяснил, что такое количество ударов является полугодовой нормой обстрелов Сумщины за 2023 год. Глава военной администрации обратил внимание на то, что российские оккупационные силы начали чаще применять для атак КАБы, в частности кассетные бомбы.

Чиновник добавил, что несколько населенных пунктов в Сумской области заминировано.

Как сообщалось, в ночь на среду, 13 марта, путинские войска нанесли удар по пятиэтажному дому в Сумах дроном-камикадзе «Шахед». На сегодня известно о трех погибших и более 10 раненых. В областной военной администрации показали кадры разрушений в результате атаки беспилотника.