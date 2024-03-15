О том, что на Авдеевском участке фронта, российско-оккупационные войска на протяжении нескольких суток подряд пытаются прорвать оборону наших защитников, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, в зоне ответственности 3-х бригад ВСУ, фактически каждодневно захватчики бросают в бой штурмовые подразделения как на бронетехнике, так и в пешем строю. Кроме того, наступление «освободителей» поддерживается активным огнем из артиллерийских средств и регулярным применением FPV-дронов и БПЛА, «сбрасывающих» боеприпасы.

Также, авиация ВКС РФ в периодическом порядке наносит удары корректируемыми авиабомбами (КАБами) издалека — с расстояния от 40 до 50 километров, а артиллерийские позиции и основные составляющие боевого порядка, путинская армия прикрывает средствами радиоэлектронной борьбы/подавления.

Ранее мы писали о том, что Сырский называл средства, которые позволят ВСУ перехватить инициативу у оккупантов на поле боя.