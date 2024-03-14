О том, что в текущей фронтовой обстановке, на первый план вышло противостояние ударных беспилотников и некоторых средств борьбы с ними, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

По словам Сырского, различные типы ударных беспилотных систем в постепенной перспективе становятся ключевой разновидностью оружия сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

В частности, в вышеописанной обстановке, защиту Силам Обороны страны смогут обеспечить лишь современные и мощные средства радиоэлектронного подавления/борьбы (РЭБ), роль и значение которых возрастает в экспоненте.

Сырский акцентировал:

Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.

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