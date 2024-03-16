О том, что путинская армия, судя по всему, в эти весенние месяцы не оставит попыток проведения локальных атак, а также начнет подготовку к следующему этапу наступления, запланированному на лето текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, только военная поддержка Украины страна Запада может сыграть решающую роль в способности ВСУ по удерживанию позиций и отражению новых наступательных попыток оккупантов в ближайшие месяцы. Предполагается, что «вторая армия мира» станет стремиться сохранить динамику собственных наступательных операций по всем направлениям передовой, намереваясь помешать Силам Обороны стабилизировать оборонительные линии.

Кроме того, вполне возможно, что оккупанты не прекратят использовать приоритет, предоставляемый наличием инициативы по всему театру военных действий, для вариативной переоценки своих наступательных усилий, как весной, так и летом, надеясь воспользоваться ослабленными местами в обороне нашей страны.

Также, путинские войска, похоже, попытаются сохранить скорость своего наступления, игнорируя любые потери, чтобы успеть воспользоваться дефицитом боеприпасов и техники у ВСУ до того момента, как в Украину прибудет долгожданная помощь Запада.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали, как задержка военной помощи США Украине открывает дополнительные возможности армии РФ.