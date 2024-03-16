О том, что в государстве-террористе, с момента полномасштабной агрессии против Украины, фиксируется колоссальный рост численности мужчин с инвалидностью, и это напрямую связано с войной, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии изучили данные Фонда пенсионного и соцстрахования РФ, предоставленные изданием «Верстка»: в стране-агрессоре, в период с 2022-го по 2023-й года впервые за 8-иь лет, зарегистрирована рекордная динамика увеличения количества мужчин с инвалидностью. В частности, в позапрошлом году, до начала войны с Украиной, в РФ официально насчитывалось 1,67 млн инвалидов в возрасте 31-59 лет, но с 2023-го года, эти цифры подскочили на 507 000, или же на 30 процентов, именно за счет увеличения перечня военных инвалидов.

Британская разведка подчеркнула: большинство из более, чем 355 000 потерь, понесенных «второй армией мира» в Украине, — это раненые оккупанты. Например, с началом наступления российско-оккупационных войск осенью 2023-го года, захватчики теряли по 983 человека/ежесуточно, в частности, — у Авдеевки, что повлияло на вышеописанную статистику.

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании называла причину отставки главкома Военно-морских сил РФ.