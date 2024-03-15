На днях российские СМИ сообщили, что Евменова уволили с должности главкома ВМС РФ. Британская разведка сообщила, что стало причиной отставки морского офицера, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что адмирала уволили после потери Военно-морскими силами государства-террориста 5 марта девятого крупного судна российской армии за время полномасштабной войны в Украине – патрульного корабля «Сергей Котов».

Разведка Великобритании пишет, что на должность главкома ВМС России назначат бывшего командующего Северным флотом страны-агрессора Александра Моисеева.

В ведомстве предполагают, что первой задачей адмирала в новой должности станет стабилизация ситуации с безопасностью для оккупантов в Черном море. Кроме того, военачальнику нужно будет приложить усилия к повышению боеспособности ЧФ РФ в регионе.

Ранее в ВМС ВСУ сообщили о ситуации в Черном море после «демилитаризации» патрульного корабля армии Путина «Сергей Котов».