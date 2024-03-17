О том, что российско-оккупационные войска, в пятницу-субботу, в период с 15-го по 16-е марта, судя по всему, захватили Тоненькое (западнее Авдеевки) и Невельское (юго-западнее Авдеевки), пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW располагают видеосъемкой с геолокацией, опубликованным 15-го марта, на котором можно рассмотреть — колонна бронетехники ВС РФ выдвинулась к западу от Тоненького, а дополнительное аналогичное свидетельство, обнародованное 16-го марта, показывает, — российские подразделения продвигаются к Невельскому и поднимают флаг в этом населенному пункте.

Кроме того, в пятницу, 15-го марта, командир одного из украинских батальонов, задействованных у Авдеевки, проинформировал — «вторая армия мира» в окрестностях данного города активно внедряет инновации, пополняя привычные «мясные штурмы» пехоты некоторым количеством бронетехники, с целью усиления и поддержания высокой степени давления на ВСУ.

Также, захватчики начали атаковать сразу несколькими «дивизиями», таким образом стремясь достичь численного перевеса в 10 к 1 над Силами Обороны Украины именно на Авдеевском направлении.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что 15-го марта главком ВСУ Сырский рассказывал, изменилась ли ситуация у Авдеевки.