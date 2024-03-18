Во время выступления в своем избирательном штабе военный преступник объяснил высокую явку избирателей с «драматическими событиями», которые «переживает страна». Путин цинично заявил, что его государство якобы вынуждено с оружием в руках защищать интересы своих граждан, отметив, что он будет решать задачи так называемой «СВО», укреплять армию и обороноспособность России.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пропагандистские агентства «РИА Новости» и «ТАСС».

Глава Кремля также рассказал о намерении создать «санитарную зону» на территории соседнего государства, глубина которой якобы будет такой, чтобы средствам поражения, в частности иностранного производства, было сложно ее преодолеть.

Помимо этого, Путин упомянул о российских добровольцах, сравнив РДК с армией Власова. Диктатор пригрозил «предателям», заявив, что в РФ нет смертной казни, однако к ним будут относиться «как в зоне боевых действий».

Ранее у Зеленского рассказали, нужно сделать международному сообществу после «переизбрания» Путина.