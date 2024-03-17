О том, что «вторая армия мира», только в течение этой недели, не досчиталась 6 680 «хороших русских», а также 952 единиц вооружений и бронетехники, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, обнародованную в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

В частности, «освободители» понесли громадные потери в нижеуказанных типах вооружения и военной техники:

в танках — 59 штук;

в боевых бронированных машинах — 147 штук;

в артиллерийских системах и РСЗО — 170 штук;

в установках ПВО/ЗРК — 11 штук;

в авто- и спецтехнике — 372 штук;

в различных видах беспилотников — 190 штук;

в ракетах — 3 штуки.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее мы писали о том, что армия Путина несколько изменила тактику и продвинулась на Авдеевском направлении, но была остановлена защитниками Украины.