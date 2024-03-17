О том, что сегодняшней ночью, 17-го марта, армия Путина в очередной раз ударила 5-ю модифицированными зенитными управляемыми ракетами от ЗРК С-300 по Харьковщине и Донетчине, а также выпустила две управляемые авиаракеты Х-59 по Черниговщине, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, обнародованную в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

В частности, еще 16-ть ударных беспилотников подтипа «Герань-2/Шахед», «вторая армия мира» запустила от мыса Чауда на ВОТ Крымского полуострова по южным регионам Украины

Исходя из подробной информации, размещенной в указанном Telegram-канале, стало известно — к отражению вражеской попытки нападения, совершенной с воздуха, были традиционно привлечены зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск украинской армии, а также участвовали мобильно-огневые группы Сил Обороны нашей страны.

Благодаря высокоэффективной боевой работе вышеописанных подразделений, было «приземлено» 14-ть российско-иранских дронов-камикадзе «Герань-2/Шахед» в пределах Одесчины.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что СМИ выяснили масштабы последствий удара украинскими беспилотниками по НПЗ в Сызрани.