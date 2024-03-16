О том, на что жалуются в росСМИ относительно подробностей ударов по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, пишет «НБН», ссылаясь на материал «УНИАН».

Как стало известно, российские Telegram-каналы уверены — ударный беспилотник эффективно атаковал установку ЭЛОУ-АВТ-6, отвечающую за обессоливание/перегонку нефтяного сырья, изготовление бензинов с высокооктановым числом, а также являющейся ключевой производственной мощностью сызранского НПЗ.

Кроме того, вследствие удачной атаки БПЛА, загорелся атмосферный блок установки по первичной переработке нефти К-2 и прилегающие к нему емкости с топливом.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что британская разведка раскрывала ряд предвыборных проблем для Кремля, спровоцированных успешными ударами БПЛА Украины.