О том, что из-за атаки армии Путина на данный город, пока известно о 8 пострадавших гражданах, но эти трагические цифры могут возрасти, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-аккаунте главы следственного отдела Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

По словам Болвинова, около 1 часа дня, «вторая армия мира» обстреляла город, повредив жилую восьмиэтажку и производственные цеха в Холодногорском районе. Пожаром в обычной типографии и цехах по изготовлению мебели и лакокрасочных материалов, было охвачено более 1 000 квадратных метров.

В частности, вследствие масштабного возгорания, погибли три человека, а еще пять — ранены (два — в тяжелом состоянии). При этом, поскольку поисково-спасательная операция, как и ликвидация пожара, все еще продолжаются, численность жертв и пострадавших может быть больше.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ оценивали вероятность повторного наступления войск Путина на Харьков.