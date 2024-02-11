О том, как на текущем этапе войны оценивается степень угрозы повторного наступления путинской армии на Харьков, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, в действительности, сейчас ВСУ не отмечают каких-либо довольно мощных формирований противника или идентичных наступательных группировок. Кроме того, если «вторая армия мира», и приступила к каким-то локальным усилениям, шансов на то, что оккупанты пройдут и получат маловероятный успех, на самом деле нет, так как Харьков «еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город».

Спикер ОСГВ «Хортица» добавил — войска Путина пытаются поддержать свои наступательные действия на Купянском направлении (Харьковщина), приурочив их к называемым выборам президента РФ, — российскому социуму в преддверии гонки следует показать хоть какие-то результаты.

Ранее мы писали о том, что Путин включил в «демилитаризованную» зону Харьков, который ранее называл «российским» городом.