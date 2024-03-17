О том, что это воскресной ночью, 17-го марта, украинские ударные беспилотники «прилетели» по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани Краснодарского края Российской Федерации, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную источниками в СБУ изданию «РБК-Украина».

В соответствии с данными источника, в ночь на воскресенье, сотрудники СБУ, при прямом участии бойцов Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВСУ, эффективно отработали дронами-камикадзе по еще одному российскому НПЗ — Славянскому.

В частности, вследствие попадания по НПЗ, возник масштабный пожар у атмосферных колонн К-2, перегоняющих нефть, которые и были ключевой целью. Таким образом, СБУ не прекращает воплощать в жизнь стратегический подход к подрыву экономических возможностей РФ, сокращая приток нефтедолларов, которыми враг финансирует войну против Украины.

Ранее мы писали о том, как вчера, 16-го марта, горели НПЗ в Сызрани.