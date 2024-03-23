О том, что этой ночью войска Путина решили повторить вчерашнюю атаку, но в меньших масштабах — враги запустили по Украине 4-ре зенитные модифицированные ракеты ЗРК С-300 (по Донетчине) и 34-ре ударных беспилотника «Герань-2/Шахед» (традиционно — из Курской области и от мыса Чауда на ВОТ Крыма), пишет «НБН», ссылаясь на утренную сводку, обнародованную в Telegram-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря эффективным противовоздушным действиям мобильно-огневых групп Сил Обороны нашей страны, поддерживаемых зенитно-ракетными подразделениями и пилотами авиации Воздушных Сил, были «приземлены» 31-н из 34-х дронов-камикадзе «Герань-2/Шахед» в периметрах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в британской разведке объясняли паузу в ударах РФ, указав на обновленные «репутационные» цели оккупантов в Украине.