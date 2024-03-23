О том, что весенние удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины могут быть связаны не только с намерениями захватчиков сократить нарастающий потенциал отечественного оборонно-промышленного потенциала, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института изучения войны уверены — вчерашняя массированная атака российско-оккупационных войск не смогла разрушить украинскую энергосистему. Однако оккупанты в состоянии и далее осуществлять идентичные интенсивные удары по указанной инфраструктуре, поскольку стараются извлечь выгоду от задержки оборонной помощи со стороны стран Запада, которая существенно ограничивает возможности противовоздушной обороны Украины, чего не фиксировалось в зимний период.

Еще одним фактором весенней интенсификации ударов государства-террориста по энергетике, судя по всему, является желание ускорить дестабилизацию ситуации в Украине, так как Москва не прекращает попыток минимизировать степень как внутреннего, так и международного доверия к Киеву.

Ранее мы писали о том, что Стефанишина называла двух главных союзников Украины, которые выступают против ее приглашения в НАТО.