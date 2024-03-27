Забавин рассказал, что в Мариуполе есть люди с проукраинской позицией, однако скрывают ее, поскольку россияне превратили город в концлагерь. Помимо этого, оккупанты требуют, чтобы украинцы до 1 июля получили гражданство РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам депутата, если жители Мариуполя откажутся брать паспорт страны-агрессора, россияне будут считать их «иностранными гражданами». Таким людям дадут 90 дней на пребывание на ВОТ, после чего их депортируют на территорию РФ.

Представитель мариупольского горсовета объяснил, что захватчики таким образом фактически выгоняют украинцев, которые по тем или иным причинам не могут уехать из оккупации. Кроме того, без паспорта РФ люди не могут получать медицинскую, гуманитарную помощь и социальные выплаты.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о «рынке рабов» в оккупированном городе.