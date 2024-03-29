О том, что правоохранителями закончено проведение досудебного расследования, касающегося офицера из Аппарата помощников главкому ВСУ, подарившего несколько гранат погибшему коллеге Частякову, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как стало известно, виновник подрыва помощника Залужного не стал предупреждать своего коллегу касательно боевой начинки гранат, а также не пожелал убедиться, — как Частяков, так и прочие гости рабочего кабинета, смогли понять, что он подарил именно готовые к взрыву устройства.

В итоге, в период осуществления распаковки «презента» в домашних условиях, граната взорвалась в руках Частякова, уверенного в том, что это сувенирная посуда — от полученных ранений именинник погиб на месте, а у его несовершеннолетнего сына, — тяжелые телесные повреждения.

Таким образом, виновнику происшествия пересмотрели ряд обвинений, выдвинув подозрения в похищении/присвоении/сбыте боеприпасов/совершении убийства по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений вследствие неосторожности (часть 4 статьи 410, часть 1 статьи 263, часть 1 статьи 119, статья 128 «Уголовного Кодекса Украины»), предусматривающих лишение свободы сроком до 15 лет.

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