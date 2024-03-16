О том, что в среду, 13-го марта, военнообязанного украинца, пытавшегося пересечь госграницу, задержал пограничный патруль, доставивший нарушителя в РТЦК/СП с целью уточнения его военно-учетных данных, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение Закарпатского территориального центра комплектования (ТЦК), опубликованное «Суспільним».

Как стало известно, в период нахождения в Хустском РТЦК/СП, гражданин «отпросился» в туалет, где позднее был обнаружен военкомом сидя на полу, со следами крови и порезов на верхних конечностях.

Военнослужащим ТЦК/СП пришлось оказать неотложную домедицинскую помощь, а также вызвать правоохранителей и карету «скорой медпомощи», доставившей мужчину в Хустскую горбольницу, где медики зафиксировали попытку самоубийства (грозит принудительным психиатрическим лечением).

Ранее мы писали о том, что немецкая полиция нашла преступников, убивших украинку в Хоккенхайме.