О том, что одобрение законопроекта о мобилизации, который сейчас проходит рассмотрение в оборонном комитете ВРУ, нужно для замены нескольких сотен тысяч защитников нашей страны, сражающихся на передовой в течение последних лет без передышки, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную Минобороны Украины изданию Financial Times.

Как стало известно, представители украинского оборонного ведомства заявили — поначалу планируется ротация только 330 000 бойцов ВСУ, поскольку они серьезно истощены и нуждаются в отдыхе. Оставшийся запас новобранцев станет компенсировать потери по мере необходимости, или же «удовлетворять другие военные нужды», связанные с изменением «ситуации на поле боя».

Кроме того, исходя из слов премьер-министра Дениса Шмыгаля, одномоментный призыв в ВСУ 500 000 людей вряд ли возможен, так как вскоре возможно разделение военнообязанных на две категории — тех, кто воюет, и тех, кто работает, наполняя госбюджет.

Ранее мы писали о том, как фронтмен «Бумбокса» Хлывнюк высказывался о мобилизации в Украине.