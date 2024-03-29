В интервью «24 каналу» советник главы ОПУ отметил, что у нашей страны есть инструменты для нанесения ударов по объектам врага, однако не в том количестве, как хотелось бы, информирует «НБН».

Подоляк подчеркнул, что атаки на склады ВС РФ и российские НПЗ – ключевые элементы войны, поскольку без логистики страна-агрессор, которая делает ставку на количество, ничего сделать не сможет.

По словам представителя Офиса Зеленского, у ВСУ есть дальнобойное оружие, поэтому удары по Крыму выглядят так эффектно. Однако эти атаки нужно масштабировать за счет увеличения количества ракет, что помогло бы многое ускорить в этой войне.

Чиновник добавил, что в таком случае на временно захваченных территориях, в приграничных регионах государства-террориста, ресурсных местах РФ ситуация выглядела бы иначе, действия Сил обороны спровоцировали бы у россиян настоящую истерику.

Напомним, что 23 марта ВСУ нанесли удар по объектам Черноморского флота РФ в Севастополе. Аналитики ISW оценили последствия атак защитников на корабли оккупантов для ВСМ России.