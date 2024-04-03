Как информирует «НБН», видео, подтверждающее данный факт, обнародовал в своем ТГ-канале Денис Казанский.

Итак, в своем сообщении к обнародованному видео блогер пишет:

Это Башкирия. Домой российские солдаты возвращаются в «цинковых гробах». Прибыло сразу несколько грузовиков с «двухсотыми».

Далее известный украинский журналист и блогер Денис Казанский продолжил пост, написав о том, что погибли все эти граждане Российской Федерации буквально «ни за что, ни про что», а всего лишь за какие-то безумные фантазии дедов-психопатов в Москве.

Напомним, ранее мы уже писали о военных преступлениях оккупантов.