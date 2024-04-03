Как информирует «НБН», видео, подтверждающее данный факт, обнародовал в своем ТГ-канале Денис Казанский.
Итак, в своем сообщении к обнародованному видео блогер пишет:
Это Башкирия. Домой российские солдаты возвращаются в «цинковых гробах». Прибыло сразу несколько грузовиков с «двухсотыми».
Далее известный украинский журналист и блогер Денис Казанский продолжил пост, написав о том, что погибли все эти граждане Российской Федерации буквально «ни за что, ни про что», а всего лишь за какие-то безумные фантазии дедов-психопатов в Москве.
Напомним, ранее мы уже писали о военных преступлениях оккупантов.
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