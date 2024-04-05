О том, что армия нашей страны больше не нуждается в призыве 500 000 человек, потому процесс мобилизации украинцев станет «более мягким», пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное эстонским изданием ERR.

По словам Шмыгаля, он совместно с Зеленским активно контролирует указанный вопрос, в частности, пример позитивных изменений — замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, изучившего количественный состав Сил Обороны, и впервые за два года полномасштабной войны запустившего ротацию на передовой.

Кроме того, премьер-министр Украины отдельно подчеркнул — в командовании уже поняли, что что на данном этапе войны нужно не так много людей, и по этой причине «мобилизация будет куда более мягкой».

Также, на 2024 год запланировано выполнение всех поставленных задач, при этом, бригады украинской армии даже сейчас доукомплектованы людьми, а защитники страны ожидают лишь поставок западной бронетехники, оружия и боеприпасов.

Ранее мы писали о том, что Вениславский рассказывал, какие ограничения для уклоняющихся от мобилизации оставил оборонный комитет ВРУ.