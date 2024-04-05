О том, что в течение первого квартала текущего года, российско-захватнические войска обстреливали нашу страну десятки тысяч раз, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы правоохранительного ведомства Алексея Сергеева, опубликованное на официальной странице Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

По словам Сергеева, в прошлом году было задокументировано не менее 66 000 атак на Украину, однако, уже в первые три месяца, зафиксировано около 30 000 обстрелов со стороны армии государства-террориста.

Замглавы МВД добавил — в основном захватчики применяют управляемые/корректируемые авиабомбы (КАБы) и ударные беспилотники «Герань-2/Шахед», интенсивно атакуя как гражданские, так и критически важные объекты инфраструктуры: всего с момента полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждено 217 000 зданий/построек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минэнерго сообщали, при каком сценарии по всей Украине будут введены графики отключения электричества.