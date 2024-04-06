О том, что после подтверждения информации, касающейся вывода из строя 3 Ту-95МС в «Энгельсе-2», можно будет сделать выводы — авиация РФ лишилась не менее 5 процентов таких самолетов, и это станет весьма «заметной потерей», пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отметили — российско-оккупационная армия ранее на регулярной основе применяла стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дислоцирующиеся на авиабазе «Энгельс-2» для совершения ударов по Украине, в частности, запуская крылатые ракеты Х-101/Х-555 воздушного базирования. Кроме того, по состоянию на прошлый год, у государства-террориста оставалось не более 60 самолетов данного типа, то есть вероятная потеря, примерно 5 процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, только за один удар, «будет заметной» для РФ.

Также, регулярные атаки Украины на российские аэродромам, похоже, резко и значительно ухудшат потенциал Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в нанесении ракетных и бомбовых ударов по всей территории нашей страны.

Ранее мы писали о том, что СМИ называли количество ликвидированных самолетов в результате атаки ГУР и ВСУ на три аэродрома РФ.