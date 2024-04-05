Ссылаясь на источники в Силах обороны, издание «РБК-Украина» заявило, что удар БПЛА по трем аэродромам страны-агрессора организовали Главное управление разведки МО Украины и ВСУ, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что ночью подверглись атаке дронов военные авиабазы оккупантов В Ейске, Энгельсе и Курске. В результате обстрела «вторая армия мира» потеряла боевые самолеты.

Источники в ГУР МОУ сообщили, что на авиабазе «Энгельс-2» серьезные повреждения получили минимум 3 стратегических бомбардировщика Ту-95 МС. Также 7 захватчиков отправились на «концерт Кобзона».

На аэродроме в Ейске удар беспилотников «отминусовал» 2 штурмовика Су-25 – боевые самолеты полностью сгорели. Помимо этого, БПЛА ликвидировали 4 оккупантов.

Как отмечает СМИ, результаты атаки на авиабазу в Курске Силы обороны пока не сообщают. Собеседник в ГУР добавил, что последствия ночной атаки на военные аэродромы РФ будут ощутимы для войск Путина в долгосрочной перспективе.

Отметим, что ночью под ударом дронов оказался аэродром в городе Морозовск Ростовской области. Журналисты сообщили о потерях авиации и личного состава ВС РФ.