О том, что очередная активизация боевых действий в Украине весьма возможна в период с мая по июнь текущего года, по-прежнему, на территории Донецкой области, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз, сделанный главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым, и опубликованный немецким изданием Tagesschau.

По словам Буданова, ожидается интенсификация наступательных действий РФ к концу весны и с началом лета, в особенности, в районе Донбасса: путинская армия немного продвинется по направлению к Часовому Яру, а потом пойдет в сторону Покровска, выбрав последний город в качестве стратегического направления. Следует отметить, что сейчас линия соприкосновения пролегает примерно в 35 километрах от Покровска, если вести подсчет от Авдеевки, и в 60 километрах — если от Бахмута.

Глава ГУР Минобороны предполагает — до начала данного прогнозируемого российского наступления, существенных «подвижек» на фронте не будет, так как вопреки сложности ситуации, она остается контролируемой.

Кроме того, Буданов допускает и возможность контрнаступления ВСУ в этом году, при условии достаточного количества боеприпасов, например, поступивших в рамках «чешской инициативы», или же немецких дальнобойных ракет TAURUS, которые могут позволить сломить ход войны.

Ранее мы писали о том, как Буданов комментировал строительство РФ железной дороги на ВОТ Украины.