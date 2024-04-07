О том, что российско-оккупационная армия фактически все воскресенье, 7 апреля, наносят массированны удары по этому многострадальному городу, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, по состоянию около 1 часа 30 минут дня, враги вновь обстреляли районы города, и вследствие очередного военного преступления путинских войск, пострадали три человека: у 45-летнего мужчины — легкие осколочные ранения, потому он отказался от госпитализации; у двух женщин, в возрасте 37 и 72 лет, была диагностирована острая стрессовая реакция — необходимую помощь также оказали на месте инцидента.

Глава ОВА уточнил — захватчики нанесли серию ударов, попав по территории центрального парка и промзоне, где, в результате «прилета», есть повреждения у жилой постройки и горел автогараж.

Ранее мы писали, что Синегубов информировал о количестве жертв после ночного удара «Шахедами» по Харькову.