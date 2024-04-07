О том, что на вскоре на голосование в Верховной Раде Украины (ВРУ) вынесут не только вопрос, касающийся отказа в предоставлении консульских услуг мужчинам, выехавшим за границу, но ряд аналогичных спорных ограничений, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль нардепутата Ирины Фриз, являющейся членом парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ.

По словам Фриз, оборонным комитетом возвращены ограничения касательно предоставления консульских услуг украинцам за рубежом, если у граждан нет «на руках» военно-учетных документов. Также, судя по всему, «реанимируют» для недобросовестных военнообязанных:

блокировку банковских счетов/карточек;

запрещение выезда за границу;

ограничение в управление автотранспортным средством.

Фото — facebook.com/Iryna.Friz

Следует отметить, что нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале назвал наиболее вероятную дату рассмотрения/принятия «мобилизационного» законопроекта во втором чтении:

В понедельник (может и вторник) на следующей неделе. Ну и 10 апреля очень вероятно уже будет в зале Рады начало рассмотрения. А 11 — финальное голосование.

Ранее мы писали о том, что недавно Шмыгаль анонсировал «смягчение» мобилизации в Украине.