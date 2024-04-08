О том, что ответили на вышеуказанные факты расследователей Evocation в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала LIGA.net.

По словам спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, сейчас представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, тщательно изучается данный важный вопрос, в частности, ведется сборка и проверка всех доступных сведений, касающихся этого очередного военного преступления российско-оккупационной армии в Украине.

Следует отметить, что ранее Иштуганов воевал против Украины в составе 31десантно-штурмовой бригады, где был замкомандира — это подразделение попыталось захватить аэродром Гостомель под Киевом, а после отступления, — участвовало в боях на Донетчине, за что в декабре 2022 года военного преступника лично наградил звездой «героя РФ» кремлевский диктатор Владимир Путин.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» высказались о расстреле украинских военнопленных в районе Крынок на левобережье Херсонщины.