О том, что результативное использование бойцами Сил Обороны беспилотников на передовой не сможет полноценно перекрыть нехватку критически важных артиллерийских снарядов на всем направлениях фронта, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW полагают — украинская армия в состоянии лишь частично компенсировать дефицит указанных боеприпасов, интенсивно используя FPV-дроны (БПЛА или беспилотники) для отражения штурмов пехоты и бронетехники российско-оккупационных войск, вопреки тому, что артиллерийские системы дают возможность осуществлять гораздо более мощные удары.

В Институте изучения войны подчеркнули: потенциал Украины в отбрасывании механизированные атаки беспилотниками — только частичное смягчение последствий, при этом, постоянная нехватка оружия у ВСУ лишает защитников возможности ликвидировать бронированную технику «быстро, и в большом количестве».

Ранее мы писали о том, что в ISW проанализировали вероятность наступления войск РФ на Харьков в ближайшее время.