В аналитическом материале ISW отмечается, что сухопутная операция путинских оккупационных войск против Харькова в ближайшее время маловероятна, информирует «НБН».

Однако, как пишут американские эксперты, «вторая армия мира» может начать наступление на областной центр летом, учитывая усилия РФ по созданию стратегических резервов и передислоцированию сил на фронт.

По словам аналитиков, угроза наступления войск страны-агрессора на Харьков или Сумы, по всей видимости, вынуждает ВСУ перераспределять свою ограниченный личный состав и технику на строительство оборонительных укреплений в этих регионах.

ВС РФ имеют возможность выделить значительные ресурсы, рассчитывая на достижение прорывов на участках линии фронта по собственному выбору. Помимо этого, армия Путина может использовать участки фронта, которые ранее были уязвимы из-за опрокидывания живой силы и техники ВСУ.

Ранее аналитики ISW объяснили, почему российские захватчики спешат продвинуться в Харьковской области.