О том, что обновление норм мобилизационного законодательства в Украине является «значительным шагом», позволяющим решить определенные кадровые проблемы ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Институт изучения войны полагают — вступление в силу «мобилизационного» законопроекта откроет возможности в перекрытии растущего дефицита личного состава в украинской армии, интенсивно обороняющейся на передовой, и сдерживающей наступление российско-оккупационных войск.

Однако, потенциал Украины в защите от наступательных операций армии Путина, и, как итог, бросок вызова российской инициативе на поле боя, в значительной степени связан со скоростью предоставления оборонно-военной помощи США и пролонгации идентичной поддержки странами Запада.

В ISW добавили — от усилий самой Украины касательно восстановления и возрождения существующих составляющих Сил Обороны и возможностей в формировании новых подразделений тоже многое зависит.

Ранее мы писали о том, что в ISW проанализировали эффективность применения БПЛА ВСУ в бою на фоне дефицита боеприпасов.