О том, что Трипольской ТЭС не были предоставлены госбюджетом вышеописанный объем средств, направленных на возведение защитных сооружений для отражения атак дронов-камикадзе и ракет РФ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в Facebook-аккаунте компании «Центрэнерго».

По слова пресс-службы, компания на 100 процентов и собственными силами соорудила физическую защиту первого уровня, окружив критически-важные элементы своих ТЭС. Однако, подобные защитные меры спасают лишь от падения обломков и осколков, а не от прямых попаданий ракет. То есть полноценно защитить мощности только бетоном и «мешками с песком» — невозможно, к тому же, путинская армия стала бить прицельно, именно по оборудованию.

В «Центрэнерго» подчеркнули — в действительности, сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 13 сентября 2023 года касалось исключительно выделения Кабмином дополнительных 9,7 млрд гривен на защиту всех объектов критически-важной инфраструктуры топливно-энергетической сферы, а не только Трипольской ТЭС.

Ранее мы писали о том, что Евлаш рассказывал подробности о ракете, которой россияне ударили по Трипольской ТЭС.