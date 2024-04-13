О том, что российско-оккупаницонная армия резко интенсифицировала наступательные действия, дождавшись завершения президентских псевдовыборов в РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, сейчас захватчики активно атакуют позиции Сил Обороны на Лиманском, Бахмутском направлениях, бросая в бой штурмовые группы, поддерживаемые бронетехникой, а на Покровском направлении, оккупанты стремятся прорвать оборону ВСУ, применяя десятки танков и БМП.

Как стало известно, такой заметной активизации армии Путина поспособствовало установление теплой сухой погоды, сделавшей «танкодоступной» большую долю открытых участков местности. Кроме того, вопреки ощутимым потерям, «освободители» усиливают наступление посредством использования свежих подразделений на бронетехнике, из-за чего время от времени добиваются тактического успеха.

Также, для получения технического преимущества над силами противника, ВСУ не хватает высокотехнологичных систем вооружений, которые позволили бы защитникам «победить большего по численности врага», сформировав «условия для перехвата стратегической инициативы».

Вторая серьезнейшая проблема — необходимость качественного повышения уровня подготовки военнослужащих, в частности, пехотных подразделений, чтобы они смогли максимально эффективно использовать весь потенциал боевой техники и западных образцов вооружений.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко объяснял, почему Беларусь не будет воевать с Украиной.