О том, на на Херсонщине российско-оккупационные войска не только осуществляют интенсивные ротации личного состава из-за больших потерь, но и временно отказались от применения бронетехники, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюка, сейчас фиксируется перенос активности вражеских сил ближе к востоку — в зоне, контролируемой Силами Обороны Юга отмечается усиление штурмов у Старомайорского, поближе к Донецкой области. В частности, в тот момент, когда Работино атакуют лишь 1 раз, у Старомайорского происходит 7 боестолкновений/ежесуточно, что подтверждает разницу в концентрации подразделений противника. Также, бронетехнику «вторая армия мира» пока не применяет, действуя либо в пешем строю, либо используя легкомоторные транспортные средства, например, багги или мотоциклы.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула — это означает, что бронетехника ВС РФ к чему-то готовится. Таким образом Гуменюк ответила на вопрос, касающийся информации иноСМИ о подготовке путинской армии на Херсонщине к последующим атакам (РФ, по мнению журналистов, намерена летом наступать сразу по четырем направлениям, включая Херсонскую область).

Гуменюк резюмировала:

Мы знаем количество сконцентрированной техники, понимаем резервы, которые у них [РФ] распределены различными эшелонами, потому что они не всю технику сосредотачивают ближе к линии фронта.

Ранее мы писали о том, что в ISW называли три ключевых участка фронта, на которые оккупанты стараются оттянуть резервы ВСУ.