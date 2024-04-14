О том, что по мнению главнокомандующего ВСУ заявляет, российский генералитет поставил задачу своей армии овладеть Часовым Яром до 9 мая, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль генерал-полковника Александра Сырского.

По словам Сырского, сейчас оккупанты сосредотачивают усилия для прорыва оборонных позиций ВСУ к западу от Бахмута, стремясь выйти к каналу Северский Донец/Донбасс, захватить населенный пункт Часов Яр, тем самым сформировав себе условия для последующего продвижения к Краматорской агломерации. Однако, здесь реализации подобных планов армии Путина мешает героическая оборона бригад, буквально вгрызшихся в землю, и сдерживающих ежедневные атаки «освободителей».

Кроме того, с целью поднять уровень реагирования на действия противника до адекватного, то есть усилить оборонный потенциал наших войск на указанном направлении, уже приняты соответствующие меры — бригады ВСУ получили достаточной объем боеприпасов, дронов и средств РЭБ.

Ранее мы писали о том, что Сырский раскрывал причины значительного обострения ситуации на Восточном фронте.