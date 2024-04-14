О том, когда Зеленский подставит свою подпись под «мобилизационным» законом, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, прозвучавшую от замглавы Верховной Рады Украины (ВРУ) Александра Корниенко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Корниенко, на данный момент парламентом не зарегистрировано никаких поправок, блокирующих подписание закона о мобилизации, на что остается буквально один день. Таким образом, если с понедельника, 15 апреля, под законом «поставит автограф» Стефанчук, то документ отправят Зеленскому, у которого будет две недели на подписание.

Замглавы ВРУ добавил — вышеуказанный срок потребуется представителям ОПУ (Офиса Президента) для сверки норм «мобилизационного» закона на соответствие положениям «Конституции Украины».

Корниенко резюмировал – весьма оптимистично, что в течение следующих двух недель документ опубликуют и он вступит в силу, а далее следует отсчитать конкретные сроки, поскольку часть нормативов действует сразу, «а некоторые — через месяц».

Ранее мы писали о том, что адвокат поясняла, могут ли сработать «методы кнута», внесенные в закон о мобилизации.