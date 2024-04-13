О том, что в вышеописанном документе оставлен ряд ограничений для «уклонистов», например, на право управления автотранспортными средствами, однако эти меры воздействий могут не сработать, пишет «НБН», ссылаясь на мнение адвоката юридической компании «Riyako and Partners» Екатерины Анищенко, опубликованное «Апострофом».

По словам Анищенко, норма закона о мобилизации, касающаяся введения ограничений для «уклонистов» в управлении автотранспортными средствами, не окажет желаемого влияния, поскольку мужчинам будет проще отказаться от своего авто, «чем идти в военкомат [ТЦК/СП]».

Адвокат привела простой пример — идентичную норму ранее устанавливали для граждан, не выплачивающих алименты, и такая схема не работала.

Анищенко резюмировала:

«Метод кнута» у нас не будет работать. Нужно, чтобы в законодательство были внесены изменения относительно метода поощрения.

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