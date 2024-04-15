Постпред РФ в ООН во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности международной организации 14 апреля выступил в поддержку Ирана, который атаковал Израиль, информирует «НБН» со ссылкой на российское издание «Ведомости».

По словам Небензи, Запад не осудил ракетную атаку на консульство Ирана в Сирии 1 апреля, поэтому Тегеран «принял ответные меры». Путинский дипломат утверждает, что обстрел израильской территории – якобы «ответные шаги» Ирана на «позорное бездействие» Совбеза ООН.

Представитель РФ обвинил США, Великобританию и Францию в том, что они молчат о «первопричине эскалации» и не захотели подтвердить «право на неприкосновенность консульских и дипломатических объектов».

Также соратник Путина назвал заседание Совета Безопасности международной организации «парадом двойных стандартов и лицемерия».

Ранее массированный удар Ирана по Израилю прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин, объяснив действия Штатов в регионе.