О том, что тарифам на электричество требуется некоторое повышение, пишет «НБН», ссылаясь на заявление заместителя главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Алексея Кучеренко, опубликованное «Апострофом».

По словам Кучеренко, сейчас энергопоставляющие компании не способны выполнять необходимые программы, поскольку потеряли серьезный объем генераций и имеют большие проблемы, и именно потому важно, чтобы бытовые потребители выплачивали хотя бы себестоимость электричества.

В частности, тарифы не поднимут до рыночной стоимости, но по подсчетам Кучеренко, и ответам, которые он получал «в свое время» от Кабмина, новый тариф составит около 3,5 гривны/один киловатт-час.

Замглавы коммунального комитета акцентировал:

Я давно эту цифру знаю и не случайно сейчас и в правительстве идет дискуссия вокруг нее.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, возможно ли поднятие тарифов на газ из-за атак РФ на подземные хранилища.